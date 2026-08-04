La Fiorentina è decisa nel trattenere il suo bomber a fronte anche di proposte importanti: Paratici crede nel Kean che ha segnato 25 reti due stagioni fa

Redazione VN
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VIDEO - Kean, che gol in allenamento: il colpo di tacco è una meraviglia

La Fiorentina ha deciso, la storia di Kean in maglia viola è ancora da scrivere. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’intento della formazione di Grosso chiaro: togliere l’attaccante dal mercato e farne un punto fermo anche per la prossima stagione. Rispetto a qualche settimana fa, quindi, la strategia sembra cambiata: resistere a qualsiasi tipo di offerta, anche se proposte ufficiali ad oggi non ne sono arrivate.

Primaria importanza

Paratici crede nel Kean che ha segnato 25 reti due stagioni fa. Moise a Firenze sta bene e non ha spinto per andarsene in nessuna occasione. Un matrimonio che possibilmente s’ha da (ri)fare.
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