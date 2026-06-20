Pietro Comuzzo potrebbe lasciare momentaneamente la Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il club viola avrebbe aperto alla sua cessione in prestito. Ecco quanto si legge sulla Rosea:
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Gazzetta: “La Fiorentina apre alla cessione in prestito di Comuzzo”
Avventura lontana da Firenze per il difensore?
C'è un'apertura da parte della Fiorentina all'uscita in prestito di Pietro Comuzzo, anzi ad ora può essere considerata perfino l'ipotesi privilegiata perché i dirigenti sono convinti che il difensore possa esplodere ad altissimi livelli e quindi non vogliono venderlo, ma vorrebbero d'altra parte vederlo in campo da titolare la prossima stagione, cosa che in viola ad ora non può essergli garantita (...). Senza lo sfogo europeo e con il solo campionato le possibilità di trovare spazio si riducono e Comuzzo troverebbe davanti Ranieri e Pongracic come titolari nel suo ruolo. Ecco perché si sta valutando di mandarlo a giocare da qualche parte senza però perdere il controllo sul giocatore.
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