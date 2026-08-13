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La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'arrivo di Pellegrino. Paratici è abituato a muoversi su più tavoli: il via libera di Roberto Piccoli al Bologna ha stappato un'operazione su cui il diesse viola lavorava da giorni.

Pellegrino arriverà dal Parma a titolo definitivo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Ieri le visite mediche non erano ancora state fissate ma l'attaccante argentino potrebbe essere a Firenze già nella giornata di oggi, per ultimare le pratiche prima del weekend.

Se la giocherà con Moise Kean, che parte avanti nelle gerarchie avendo fatto tutto il precampionato, però l'argentino ha caratteristiche diverse rispetto all'azzurro e può essere un'alternativa interessante per Grosso.