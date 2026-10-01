Alex Jimenez offre a Vanoli diverse soluzioni: l’ex milanista ha iniziato come terzino destro, ma può adattarsi a sinistra e giocare più avanzato, grazie al passato da ala e attaccante. La sua caratteristica principale è la progressione palla al piede.

Contro il Napoli lo spagnolo ha segnato il suo primo gol in viola, firmando il pareggio grazie a una deviazione di Rafa Marin. Il suo obiettivo è convincere la Fiorentina a riscattarlo: il diritto concordato con il Bournemouth è fissato a 20 milioni di euro.

Anche João Mário è versatile: preferisce la fascia destra, sebbene Fabio Grosso lo abbia schierato a sinistra al debutto con la Fiorentina. Il portoghese ama attaccare ed è cresciuto molto nella fase difensiva, ampliando le alternative a disposizione di Vanoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.