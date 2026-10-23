Cher Ndour è considerato incedibile dalla Fiorentina e insostituibile da Paolo Vanoli, che lo confermerà titolare anche domenica a San Siro contro l’Inter. Il classe 2004 dovrebbe giocare in un centrocampo a tre con Fagioli regista e Brescianini. L’obiettivo personale è ripetere quanto fatto il 22 marzo scorso al Franchi, quando segnò contro i nerazzurri fissando il risultato sull’1-1.

Dopo la sconfitta con il Como, Ndour ha subito richiamato l’attenzione sull’atteggiamento necessario contro l’Inter e sulla capacità di restare concentrati per tutti i novanta minuti. La continuità rappresenta anche uno dei suoi principali margini di miglioramento: contro i lariani ha offerto un bel pallone a Gonçalves e recuperato diversi possessi, ma è calato con il passare della partita.

Per compiere un ulteriore salto di qualità dovrà crescere nel cambio di passo, nella rapidità degli inserimenti e nella capacità di imporsi atleticamente, soprattutto contro avversari rapidi e brevilinei. La giovane età gli lascia ampi spazi di maturazione, mentre dispone già di qualità importanti e di un significativo bagaglio di esperienza internazionale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.