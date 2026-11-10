9 gol segnati di testa in Serie A dal 18 marzo 2025 a oggi, come solo l'attaccante croato dell'Osasuna Ante Budimir

Redazione VN
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Proviamo a marciare sul solco tracciato. Fiorentina divertente ma difesa problema vero

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La Gazzetta dello Sport si sofferma su Mateo Pellegrino e quell'aspetto da migliorare in questa sosta:

Sembra strano, eppure fino a domenica la Fiorentina non aveva ancora beneficiato della specialità di Mateo Pellegrino, il colpo di testa. Ma gli è bastato sbloccarsi nel 2-2 contro la Juventus per ricordare a tutti che in questo fondamentale non ha rivali, almeno nei cinque principali campionati europei: 9 gol segnati in Serie A dal 18 marzo 2025 a oggi, come solo l'attaccante croato dell'Osasuna Ante Budimir. L'argentino è stato bravo a girare in rete l'unico calcio d'angolo battuto dai viola nel primo tempo, un dato sul quale il tecnico Vanoli proverà a lavorare durante la sosta, come ha spiegato domenica sera: «Dobbiamo servire Mateo meglio in area perché è forte, e quando lo dobbiamo usare per uscire dobbiamo andargli a scarico».
ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27

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