Ndour e Fagioli sono sicuri del posto

Redazione VN
FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27

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Vanoli si aspetta un cambio di passo dai suoi attaccanti dopo lo sfogo seguito alla sconfitta con il Como: «Non segniamo nemmeno con le mani». La Fiorentina deve ritrovare concretezza per trasformare le occasioni create in gol e punti.

Finora i viola hanno segnato otto reti in campionato, quattro delle quali nella sola vittoria di Venezia. Nelle altre sei partite sono arrivati appena quattro gol, con la squadra rimasta a secco contro Roma e Frosinone. Per Vanoli la sfida con l’Inter rappresenta anche un ritorno al passato, dopo l’esperienza da vice di Antonio Conte tra il 2019 e il 2021.

Sul fronte formazione restano indisponibili Ranieri, Atta e Parisi. La scelta del terzino sinistro sarà definita all’ultimo, mentre a centrocampo Brescianini e Oulai si contendono una maglia accanto ai titolari certi Fagioli e Ndour. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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