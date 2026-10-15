Gonçalves, Oulai e Atta hanno totalizzato appena 214 minuti in tre nelle partite di campionato contro Venezia, Napoli e Genoa, da quando Paolo Vanoli è tornato sulla panchina viola: una media di circa 71 minuti a giocatore.

Nel dettaglio, Atta ha disputato 126 minuti, Oulai 45 e Gonçalves 43. Considerati fra i principali colpi del ricco mercato estivo, stanno faticando a esprimere il proprio potenziale per ragioni diverse, fra gioventù, inesperienza e problemi fisici.

Tutti e tre possono diventare risorse decisive per la risalita della Fiorentina in classifica. Per qualità e investimento economico, sono chiamati a cambiare marcia e a dare quella spinta alla squadra che finora è mancata. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.