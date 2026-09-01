FOCUS VN - Njie alla Fiorentina, caratteristiche e crescita negli anni a Torino

Dopo l’arrivo di Alieu Njie dal Torino, la Fiorentina completa ulteriormente il reparto degli esterni con Wilfried Gnonto. Il classe 2003, prelevato dal Leeds, sarà il dodicesimo acquisto della sessione estiva viola.

Gnonto è atterrato ieri sera intorno alle 22 all’aeroporto di Peretola e oggi sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto. L’operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

La sua duttilità offrirà a Fabio Grosso una soluzione in più, potendo essere impiegato su entrambe le fasce. Per Gnonto il ritorno in Italia rappresenta anche l’occasione per rilanciarsi e provare a riconquistare la Nazionale, nella quale era stato convocato per la prima volta da Roberto Mancini. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.