La sosta servirà a Fiorentina e Juventus per recuperare giocatori e rivedere le proprie scelte. Al Franchi il pareggio è giusto, con entrambe le squadre che cercano il gol della vittoria fino all’ultimo. I viola hanno più rimpianti perché vanno due volte in vantaggio, con Pellegrino e Njie, e si fanno riprendere anche per proprie disattenzioni. Alla Juve, secondo l’analisi, manca invece un rigore nel finale per un tocco di braccio di João Mário.

Il punto muove poco la classifica. La Juventus, alla seconda peggior partenza da quando la Serie A è a 20 squadre, ha un punto in meno rispetto alla scorsa stagione e accusa sei lunghezze di ritardo dal Milan, quarto. La Fiorentina è a +4 rispetto a un anno fa, ma il confronto con una stagione così travagliata dice poco sulle ambizioni di una piazza a cui la sola salvezza sta stretta.

Spalletti vede crescere la coppia d’attacco e incassa il primo gol in campionato di Woltemade, ma il miglior marcatore bianconero resta il difensore Bremer, salito a tre reti. Il tecnico ha alternato diversi sistemi di gioco e cerca ancora un assetto di riferimento. A Firenze, intanto, il pubblico applaude la squadra anche se «la Partita», come l’aveva chiamata Vanoli, si chiude senza la vittoria viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.