La Fiorentina parte meglio, ma chiude il primo tempo in svantaggio. Vanoli ritocca l’undici del pareggio con la Juventus (Gnonto a sinistra per l’acciaccato Njie) e prima della mezz’ora perde Viery per infortunio, sostituito da Ranieri. Juric passa dal 3-4-2-1 al 3-5-2, avvicina Robinson a Varela e inizialmente difende basso, cercando il lancio lungo. I viola provano ad aggirare il blocco con Jiménez e João Mário, mentre Mastantuono si muove su tutto il fronte offensivo. In mezzo Ndour si alza e Oulai si abbassa, aiutando la squadra a uscire dalla pressione.

La gara cambia quando il Monza allarga il gioco, soprattutto a sinistra con Mangas e Robinson, e cerca Varela con più continuità in area. Dopo un salvataggio di Ranieri e una parata di De Gea su Birindelli, il rigore nasce da una serie di errori viola. Oulai sbaglia il lancio, Goglichidze anticipa Pellegrino e Mangas, servito da Robinson, vince il duello con Jiménez. Sul tiro di Varela, Oulai tocca con il braccio. Pessina, rigorista designato, lascia il pallone al centravanti, che trasforma. All’intervallo Vanoli inserisce Njie per Gonçalves e accentra Mastantuono, ma la reazione si esaurisce in un tiro di Njie. Dopo sei minuti della ripresa, un altro errore di Jiménez e un’altra iniziativa di Robinson a sinistra portano al cross di Pessina e al raddoppio di tacco di Varela.

Il 3-0 nasce invece da destra. Birindelli crossa, Dragusin allontana di testa e Robinson segna al volo di destro con la deviazione di Ranieri. Negli ultimi venti minuti Vanoli passa al 4-4-2 con Pellegrino e Beto in attacco. Il portoghese colpisce il palo a pochi minuti dalla fine. La squadra andrà in ritiro e il problema principale resta la tenuta difensiva, con 28 gol subiti in 12 giornate. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.