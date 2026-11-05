Pellegrino ha 25 anni ed è uno dei più vecchi
VIDEO - I migliori marcatori U21 in Serie A dal 2000 a oggi: quanto ex viola!
La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla gioventù della Fiorentina di Paolo Vanoli, costruita da Paratici con un'idea ben chiara:
Se il "vecchio" è Mateo Pellegrino che ha 25 anni, l'elogio della gioventù viola diventa una logica conseguenza. Nel successo in trasferta contro il Sassuolo la Fiorentina è andata a segno quattro volte con una media-età dei marcatori che è di 21 anni. Oltre al centravanti argentino sono stati protagonisti del poker di Reggio Emilia il ventunenne Njie e i diciannovenni Mastantuono e Valdepenas. E la media-età dei marcatori aumenta di poco se si prende in considerazione l'intero campionato attuale perché sale soltanto a 22 anni. Nel totale delle 14 reti segnate dall'inizio di questa Serie A (più un autogol) ci sono anche le due segnate dal 21enne Jimenez, mentre ad alzare la media dell'età dei marcatori sono il 29enne Pongracic che ha fatto centro con il Como e il 26enne Joao Mario nella sfida all'Atalanta.
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