Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Fiorentina, accordo con Koleosho. Ecco quanto chiede il Burnley”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Fiorentina, accordo con Koleosho. Ecco quanto chiede il Burnley”

Gazzetta: “Fiorentina, accordo con Koleosho. Ecco quanto chiede il Burnley” - immagine 1
Intanto la Fiorentina insiste per Luca Koleosho, esterno del Burnley non riscattato dal Paris Fc, dove ha giocato gli ultimi 6 mesi
Redazione VN

Intanto la Fiorentina insiste per Luca Koleosho, esterno del Burnley non riscattato dal Paris Fc, dove ha giocato gli ultimi 6 mesi: con l'azzurro dell'Under 21 c'è già un accordo di massima, negli ultimi giorni Fabio Paratici ha intensificato i contatti col club inglese, che vorrebbe incassare sui 10 milioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

Leggi anche
Repubblica spiega: “Per Paratici nessuno è incedibile. Ma serve la giusta offerta”
Titoli viola: “Rosso ingaggi, la sforbiciata” “Viola nordica”

© RIPRODUZIONE RISERVATA