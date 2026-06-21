Intanto la Fiorentina insiste per Luca Koleosho, esterno del Burnley non riscattato dal Paris Fc, dove ha giocato gli ultimi 6 mesi: con l'azzurro dell'Under 21 c'è già un accordo di massima, negli ultimi giorni Fabio Paratici ha intensificato i contatti col club inglese, che vorrebbe incassare sui 10 milioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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Gazzetta: “Fiorentina, accordo con Koleosho. Ecco quanto chiede il Burnley”
Intanto la Fiorentina insiste per Luca Koleosho, esterno del Burnley non riscattato dal Paris Fc, dove ha giocato gli ultimi 6 mesi
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