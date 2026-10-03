Oulai deve crescere sotto vari aspetti
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La duttilità dei centrocampisti offre a Vanoli diverse soluzioni. Fagioli ne è l’esempio più attuale: nella Fiorentina gioca da regista, mentre nell’Italia di Mancini viene impiegato da mezzala. Un cambiamento che non gli crea difficoltà e che considera un’occasione di crescita personale.
Anche Inao Oulai, classe 2006 arrivato in estate dal Trabzonspor, può ricoprire entrambi i ruoli. Ha già disputato un Mondiale da mezzala sinistra con la Costa d’Avorio, ma può essere una risorsa importante in regia. La Fiorentina punta a inserirlo gradualmente, convinta che possa affermarsi pienamente nei prossimi anni.
Ndour è soprattutto una mezzala destra, ma Vanoli lo ha utilizzato anche a sinistra nella scorsa stagione, quando sull’altro lato poteva contare su Mandragora, ora al Torino. Atta, invece, può agire da mezzala sinistra in un centrocampo a tre oppure da trequartista alle spalle della punta, posizione occupata nelle ultime due uscite. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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