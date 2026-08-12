Resiste l'idea-Fabbian, con il centrocampista della Fiorentina che potrebbe ritornare dunque a Bologna
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La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Bologna. Non solo Roberto Piccoli. per quello che poi riguarda il centrocampo, resiste l'idea-Fabbian, con il centrocampista della Fiorentina che potrebbe ritornare dunque a Bologna con la formula del prestito.
Anche se, è bene ribadirlo, il baby Libra (prodotto del vivaio, 2008, venezuelano) potrebbe sulla carta guadagnarsi la promozione nel gruppo prima squadra.
Una situazione, dunque, in lento divenire, che potrebbe nuovi sviluppi nei prossimi giorni, considerando che l'idea del club è quella di mettere a posto la maggior parte possibile di questi tasselli prima dell'inizio del campionato, che per il Bologna inizierà in casa contro la Lazio lunedì 24 agosto.
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