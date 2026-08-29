Il Bologna valuta Gudmundsson come possibile sostituto di Rowe, ma deve fare i conti anche con la Lista Over
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Il Bologna resta interessato ad Albert Gudmundsson e avrebbe presentato alla Fiorentina un’offerta da 8 milioni di euro. Il club viola, però, ne chiede 12 per lasciar partire l’attaccante islandese.
Il principale ostacolo alla trattativa resta la volontà del giocatore, che al momento appare poco propenso a lasciare Firenze e a trasferirsi in rossoblù. Senza il suo via libera, l’operazione difficilmente potrà avanzare.
Il Bologna valuta Gudmundsson come possibile sostituto di Rowe, ma deve fare i conti anche con la Lista Over già completa dopo l’arrivo di Theate. Per inserire un altro calciatore con più di 23 anni dovrebbe quindi liberare un posto, con Casale indicato come principale candidato alla partenza. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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