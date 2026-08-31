La famiglia dovrebbe rimanere a Firenze fino alla partita contro il Napoli del 20 settembre
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«La Fiorentina deve far sognare Firenze», ha dichiarato il presidente Giuseppe B. Commisso, ricordando che l’impegno finanziario sostenuto finora dalla famiglia ammonta a 1,1 miliardi di euro. Quella in corso, inoltre, è stata la sessione di mercato più costosa nella storia del club.
La famiglia Commisso ha ribadito la volontà di proseguire il percorso iniziato da Rocco, continuando a investire nella Fiorentina risorse economiche ed emotive. Anche il coinvolgimento delle leggende viola nelle celebrazioni del Centenario è stato fortemente voluto dalla proprietà.
Salvo imprevisti, la famiglia dovrebbe rimanere a Firenze fino alla partita contro il Napoli del 20 settembre. Prima, però, spera di poter festeggiare sabato il primo risultato positivo al Franchi, necessario per uscire dalla crisi e tenere lontani gli spettri della scorsa stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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