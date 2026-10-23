Il brasiliano potrebbe tornare titolare a San Siro
VIDEO - Fabregas stizzito: "Io al posto di Carrick? Una mancanza di rispetto"
Arthur Atta e Luca Ranieri hanno svolto lavoro differenziato anche ieri ed entrambi rischiano di saltare la trasferta di domenica contro l’Inter a San Siro.
Il difensore punta a recuperare per la successiva partita casalinga con l’Atalanta. Per il centrocampista francese, invece, serviranno più tempo e pazienza: al momento resta difficile stabilire una data di rientro.
Contro l’Inter è possibile il ritorno di Dodò dal primo minuto, mentre Pellegrino dovrebbe essere confermato centravanti. Ulteriori indicazioni arriveranno oggi pomeriggio dalla conferenza stampa di Vanoli al Viola Park, prima della partenza per Milano. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA