Cambiare tutto per non cambiare niente. A 108 giorni di distanza dall'ultima volta, Paolo Vanoli è tornato a indossare la divisa della Fiorentina dopo una sessione estiva rovente, segnata da stravolgimenti di rosa e aspettative altissime. Come sottolineato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il tecnico lombardo ha accettato la chiamata del ds Fabio Paratici nella tarda serata di domenica, firmando un contratto biennale da 1,2 milioni a stagione. Un ritorno senza dubbi: Thiago Motta, nome caldeggiato dalla piazza, non è mai stato realmente contattato.

Il mercato della discordia e la frattura Grosso-Paratici

Il quotidiano rosa analizza le motivazioni che hanno portato alla rottura lampo con Fabio Grosso. L'ex tecnico voleva rinfreschi sulle corsie esterne, innesti difensivi e soprattutto la conferma di alcuni senatori cardine come Mandragora e Kean. I ritardi e le divergenze sugli arrivi di fine mercato (Njie, Gonçalves e Gnonto) hanno alimentato dubbi e perplessità nell'allenatore, esplosi nell'ultimo e fatale confronto con Paratici. Il direttore sportivo, convinto del valore del materiale messo a disposizione, ha preso atto dell'insanabile frattura giungendo all'esonero.

La nuova Fiorentina di Vanoli: moduli e senatori

Ora spetta a Vanoli dimostrare che l'organico allestito valga molto di più rispetto a quanto mostrato nelle prime tre giornate. Il tecnico ritrova una base di "superstiti" della passata stagione (De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Fagioli, Ndour, Brescianini e l'infortunato Parisi) integrata da ben 13 volti nuovi, oltre a quel Njie già lanciato ai tempi del Torino. Dal punto di vista tattico, Vanoli potrebbe impostare la squadra con il 4-3-3 valutato nei mesi scorsi, con la variante del 4-2-3-1 inserendo Atta sulla trequarti. In mezzo al campo, le chiavi del gioco torneranno saldamente nelle mani di Nicolò Fagioli.

Subito al lavoro al Viola Park verso Venezia

Accolto al Viola Park dalla dirigenza al completo — presenti Paratici, Giuseppe Commisso con la madre Catherine, il dg Alessandro Ferrari e il dt Roberto Goretti — Vanoli ha già diretto la prima seduta d'allenamento. Venerdì sera al Penzo di Venezia ci sarà subito il debutto-bis: servono punti immediati per muovere la classifica e schiodarsi dall'ultimo posto.