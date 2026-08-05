La Fiorentina è vicina a chiudere l'arrivo di Franco Mastantuono, che diventerebbe l'ottavo acquisto dell'estate dopo Viery, Dragusin, Jiménez, João Mário, Valdepeñas, Atta e Oulai. Salvo inserimenti dell'ultima ora da parte di altri club, la sensazione è che la fumata bianca sia ormai vicina, regalando a Fabio Grosso il primo rinforzo offensivo di questa sessione di mercato.

Il club viola ha spinto con decisione per superare la concorrenza, mentre le altre società interessate non hanno mai affondato concretamente il colpo. Nelle ultime ore il Real Madrid avrebbe respinto anche un'offerta proveniente dall'Arabia Saudita, confermando la volontà di far proseguire il percorso di crescita del talento argentino in Europa.

I Blancos hanno infatti sempre escluso un ritorno di Mastantuono al River Plate, individuando nella Fiorentina la destinazione ideale per consentire al classe 2007 di giocare con continuità in un campionato di alto livello e proseguire il proprio percorso di maturazione.