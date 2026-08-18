La fotografia dell'entusiasmo a Firenze è anche nel sold out degli abbonamenti che sono andati esauriti grazie a 14.556 tifosi che hanno staccato le tessere in vendita. Il resto dei biglietti per il Franchi (ancora a capienza ridotta per i lavori di ristrutturazione) saranno messi in vendita per le singole partite.

Intanto oggi riprendono gli allenamenti per tutto il gruppo, anche se nei giorni liberi avevano comunque lavorato i giocatori alle prese con qualche problema fisico.

Nessun dubbio per il recupero di Mandragora e Jimenez, che hanno saltato la sfida di Coppa Italia con il Benevento, ma anche Atta e Joao Mario (usciti entrambi in anticipo nella gara di venerdì scorso) sono sulla via del recupero in vista di lunedì sera all'Olimpico con la Roma. A proposito del portoghese oggi pomeriggio sarà presentato al Viola Park. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.