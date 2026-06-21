Gazzetta: “Cosa manca per l’addio ufficiale di Lucas Beltran dalla Fiorentina”

Lucas Beltran è a un passo dal ritorno a casa: accordo raggiunto tra la Fiorentina e il River Plate per la cessione dell'attaccante

Redazione VN 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 08:04)

Lucas Beltran è a un passo dal ritorno a casa: accordo raggiunto tra la Fiorentina e il River Plate per la cessione dell'attaccante argentino a titolo definitivo. La formula che ha messo d'accordo i due club prevede 500 mila euro per il prestito e un obbligo di riscatto fissato a 6,7 milioni di euro, con la Fiorentina che manterrà il 50% su un'eventuale rivendita del giocatore.

Per la fumata bianca bisognerà attendere il si dell'attaccante. Beltran è arrivato alla Fiorentina nel 2023 ma in due stagioni non ha avuto un grande impatto sul mondo viola, tanto che l'estate scorsa e stato mandato in prestito al Valencia, dove ha collezionato 30 partite e 3 gol, per un totale di 1604 minuti.

Per l'attaccante sarà un deja vu: Beltran infatti ha un passato nelle giovanili del River, dove è sbarcato a 15 anni per poi esordire con i grandi e vincere un campionato argentino e una Supercoppa argentina. La Viola lo aveva preso dal club argentino per la cifra record di 25 milioni, l'acquisto più caro di sempre del club. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.