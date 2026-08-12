Un mini rebus, un sudoku, un tassello dopo l'altro, chi si incastra prima e chi si sistemerà dopo. Fra la Fiorentina per Pellegrino e il Bologna per Roberto Piccoli in mezzo c'è anche Thijs Dallinga, l'olandesone che in due stagioni non ha convinto e che sarebbe davvero a un passo dal Colonia, Bundesliga. Serve l'incastro insomma: triplo. Una cosa, però, è certa: dopo l'1-4 contro il Pisa (e oltretutto in casa) serviva una risposta certa legata a Piccoli e in 48 ore quella risposta sta diventando sempre più concreta. Se tutto andrà a dama, Roberto Piccoli ritroverà il dt Giovanni Sartori che lo ha visto crescere all'Atalanta e pure l'attuale vice di Domenico Tedesco, Andrea Tarozzi che contribuì a sceglierlo (con Pioli) all'alba viola dello scorso anno. L'attaccante che la Fiorentina pagò 25 milioni più 2 di bonus è pronto ad abbracciare il Bologna con un contratto si sussurra - fino al 2031. Decisiva la formula. E il fatto che il Bologna volesse investire su di lui e subito.

La formula è un diritto di riscatto che in linea di massima dovrebbe "sapere" di obbligo: la cifra finale sarebbe di 18 milioni di euro (quasi quella che chiedeva la Fiorentina: 20) pagabili a salvezza raggiunta, obiettivo che non dovrebbe essere un traguardo irraggiungibile e che - ora e teoricamente - appare più conseguibile rispetto a un prossimo accesso alle coppe europee.

In pratica: il fatto di considerare una cessione praticamente a titolo definitivo ha convinto il giocatore che non aveva alcun desiderio di essere sballottato in prestito. Il Bologna crede in Piccoli e Piccoli l'ha capito: il bomber cresciuto nell'Atalanta sarebbe anche rimasto a Firenze ma la convinzione che ha espresso - ulteriormente - il club rossoblù nel volerlo sta facendo la differenza. E il suo innesto serviva presto: Dovbyk è indietro con la condizione fisica. Piccoli è già pronto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.