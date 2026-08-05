Franco Mastantuono, nato ad Azul, in Argentina, e in possesso anche della cittadinanza italiana grazie alle origini del bisnonno lucano, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio sudamericano. Cresciuto nel settore giovanile del River Plate dopo aver rinunciato a una promettente carriera nel tennis, si è messo in luce fin da giovanissimo, diventando il più giovane marcatore della storia del club e guadagnandosi la chiamata nelle nazionali giovanili argentine fino all'esordio con la Selección maggiore.

Mancino naturale, Mastantuono predilige partire dalla fascia destra per accentrarsi, ma può giocare anche da trequartista. Dribbling, fantasia, assist e qualità nell'uno contro uno sono le sue caratteristiche principali. Dopo l'esplosione al River, il Real Madrid ha investito circa 60 milioni di euro complessivi per assicurarselo con un contratto fino al 2031, ma nella sua prima stagione in Spagna ha trovato poco spazio, frenato anche da un problema fisico e dalla forte concorrenza.

Nonostante il minutaggio limitato, il Real continua a credere nel suo potenziale e vede nella Fiorentina la destinazione ideale per consentirgli di giocare con continuità e completare il proprio percorso di crescita. Fabio Grosso punta sulle sue qualità tecniche e sulla sua duttilità tattica per renderlo uno dei punti di riferimento della nuova Fiorentina, chiamata a valorizzare uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.