Il ringiovanimento della rosa nella stagione 2026-27 rispetto alla precedente è un dato di fatto

Redazione VN
Rissa

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La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla costruzione della Fiorentina di Fabio Paratici. Dietro c'è un percorso ben preciso:

Sono i due più "anziani" mentre per il resto ci sono tanti baby-goleador, a cominciare dal capocannoniere viola Mastantuono, che stanno iniziando a dare i propri frutti in una formazione giovane, che ha bisogno di crescere con calma ma che intanto ha regalato le prime soddisfazioni. Il ringiovanimento della rosa nella stagione 2026-27 rispetto alla precedente è un dato di fatto che richiede tempo ma che va rivisitato in ottica futura. Considerando gli uomini impiegati, la Fiorentina è la quarta formazione più giovane della Serie A cofi 24,4 anni, dopo Monza, Frosinone e Parma.
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