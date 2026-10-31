Il punto dall'infermeria

Redazione VN
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Focus VN - Goncalves arranca: le condizioni per un riscatto ad oggi improbabile

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Ieri giornata di scarico al Viola Park per chi è sceso in campo contro l'Atalanta. Ancora lavoro a parte per Ranieri e Atta. L'ex Udinese, alle prese con un sovraccarico funzionale ai muscoli addominali, salterà il Sassuolo (lunedì alle 18.30 al Mapei Stadium) ma proverà a esserci contro la Juventus (8 novembre). Qualche speranza per il difensore centrale, che a Reggio Emilia potrebbe andare almeno in panchina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Atta

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