Il punto dall'infermeria
Focus VN - Goncalves arranca: le condizioni per un riscatto ad oggi improbabile
Ieri giornata di scarico al Viola Park per chi è sceso in campo contro l'Atalanta. Ancora lavoro a parte per Ranieri e Atta. L'ex Udinese, alle prese con un sovraccarico funzionale ai muscoli addominali, salterà il Sassuolo (lunedì alle 18.30 al Mapei Stadium) ma proverà a esserci contro la Juventus (8 novembre). Qualche speranza per il difensore centrale, che a Reggio Emilia potrebbe andare almeno in panchina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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