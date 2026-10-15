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Arthur Atta è arrivato in estate dall’Udinese per 25 milioni di euro, con il 30% sulla futura rivendita, una formula che lo rende potenzialmente l’acquisto più costoso del mercato viola. Finora, però, il suo rendimento è stato discontinuo, nonostante l’obiettivo di fare la differenza come nel precampionato.

A condizionarlo è un sovraccarico funzionale ai muscoli addominali, con tempi di recupero ancora incerti. Il francese sta proseguendo il programma di recupero e non sarà disponibile domenica contro il Como.

Con Vanoli, Atta ha disputato 126 minuti complessivi: 66 contro il Venezia e 60 contro il Napoli. A Genova, invece, non è stato convocato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.