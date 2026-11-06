Le condizioni di Arthur Atta e Luca Ranieri per la sfida con la Juventus
VIDEO - Ronaldo saluta il suo Portogallo: "Non è stata una decisione semplice"
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