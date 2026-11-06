Le condizioni di Arthur Atta e Luca Ranieri per la sfida con la Juventus

Redazione VN
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Il rientro in campo di Arthur Atta non sembra essere imminente. Il centrocampista, assente dalle gare ufficiali dallo scorso 20 settembre, quando ha affrontato il Napoli, ha continuato a svolgere un lavoro differenziato anche nella giornata di ieri. Le sue condizioni restano quindi da monitorare e, al momento, non ci sono certezze sui tempi di recupero. Resta in forte dubbio anche la presenza di Luca Ranieri in vista della sfida contro la Juventus. Il giocatore ha già saltato le ultime quattro partite contro Como, Inter, Atalanta e Sassuolo a causa di un problema al piede e non è ancora riuscito a riprendere gli allenamenti insieme ai compagni. Una situazione che rende complicato ipotizzare un suo recupero per il prossimo impegno, con le sue condizioni che saranno valutate giorno dopo giorno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
Atta

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