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Gazzetta: “A centrocampo non cambierà quasi niente”. E Thorstvedt?

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Thorstvedt ha il contratto in scadenza nel giugno 2027 e, al momento, non ha ancora accettato il rinnovo
Redazione VN

Kristian Thorstvedt non si sbilancia sul proprio futuro. Dal ritiro della Norvegia, il centrocampista del Sassuolo ha preferito evitare qualsiasi riferimento al mercato: «A Grosso mando un grande in bocca al lupo. Ora penso solo al Mondiale».

Nonostante le dichiarazioni prudenti, il suo nome resta tra quelli seguiti con maggiore attenzione dalla Fiorentina. Il centrocampista norvegese è particolarmente apprezzato da Fabio Grosso, che lo ha già allenato ai tempi del Sassuolo e ne conosce bene caratteristiche e potenzialità.

Molto dipenderà dalle richieste del club neroverde. Thorstvedt ha il contratto in scadenza nel giugno 2027 e, al momento, non ha ancora accettato il rinnovo. In caso di approdo a Firenze, andrebbe ad aggiungersi a un centrocampo che dovrebbe mantenere gran parte della sua ossatura, composta da Fagioli, Ndour e Mandragora, con Brescianini e Fabbian pronti a rilanciarsi nella nuova stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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