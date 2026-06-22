Kristian Thorstvedt non si sbilancia sul proprio futuro. Dal ritiro della Norvegia, il centrocampista del Sassuolo ha preferito evitare qualsiasi riferimento al mercato: «A Grosso mando un grande in bocca al lupo. Ora penso solo al Mondiale».
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “A centrocampo non cambierà quasi niente”. E Thorstvedt?
Nonostante le dichiarazioni prudenti, il suo nome resta tra quelli seguiti con maggiore attenzione dalla Fiorentina. Il centrocampista norvegese è particolarmente apprezzato da Fabio Grosso, che lo ha già allenato ai tempi del Sassuolo e ne conosce bene caratteristiche e potenzialità.
Molto dipenderà dalle richieste del club neroverde. Thorstvedt ha il contratto in scadenza nel giugno 2027 e, al momento, non ha ancora accettato il rinnovo. In caso di approdo a Firenze, andrebbe ad aggiungersi a un centrocampo che dovrebbe mantenere gran parte della sua ossatura, composta da Fagioli, Ndour e Mandragora, con Brescianini e Fabbian pronti a rilanciarsi nella nuova stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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