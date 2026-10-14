Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?

L’eventuale arrivo di Santiago Beltran aprirebbe una riflessione sul futuro di David De Gea. Il portiere classe 1990 ha un accordo biennale con la Fiorentina, ma il club non considera la sua situazione contrattuale una priorità, come invece era accaduto per Luca Ranieri, anch’egli in scadenza nel 2028 e poi rinnovato.

Le valutazioni su De Gea saranno fatte durante la stagione. Se i viola decidessero di puntare su Beltran, lascerebbero partire l’ex Manchester United, orientandosi sul giovane portiere argentino.

A incidere sarebbe anche lo stipendio di De Gea, pari a 3 milioni di euro netti, che pesa sulle casse della famiglia Commisso. Il quadro resta comunque in evoluzione e non sono ancora state prese decisioni definitive. Lo scrive il Corriere dello Sport.