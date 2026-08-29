Alle ore 18.30 lo stadio "Artemio Franchi" ospiterà la partita tra Fiorentina e Frosinone, battuto dalla Juventus per 1-0 nell'esordio di campionato. Secondo Tuttosport la formazione laziale dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Palmisani in porta, Terzic, Calvani, Monterisi e Oyono in difesa, Masini e Calò davanti alla retroguardia, Schmid, Fini e Kvernadze alle spalle dell'attaccante Raimondo. Stesso modulo per il Corriere dello Sport, ma con Palmisani in porta, Bracaglia, Monterisi, Calvani e Amey in difesa. Davanti a loro, Calò e Cichella. Schmid, Fini e Kvernadze dietro a Raimondo. 4-3-3, invece, per La Gazzetta dello Sport con: Palmisani in porta, Bracaglia, Cittadini, Calvani e Monterisi in difesa, Cichella, Calò e Schmid a centrocampo, Kvernadze, Raimondo e Fini in attacco.

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