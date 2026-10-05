Il Viola Park ha ospitato il 2 e 3 ottobre il primo Congresso nazionale SME, dedicato alla gestione delle lesioni muscolari, tendinee e del legamento crociato anteriore, seguendo il percorso dell’atleta dall’infortunio al ritorno alla prestazione. All’incontro hanno partecipato professionisti di Real Madrid, Manchester City, Barcellona e Nazionale danese. Fra gli ospiti Antonio Pintus, oggi Head of Performance del Real Madrid, che dal 2019 al 2021 ha lavorato all’Inter con Paolo Vanoli nello staff di Antonio Conte, contribuendo alla conquista dello scudetto.

Il programma è stato curato dal comitato scientifico composto da Luca Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina, Niccolò Gori e Donato Vassalli. Dopo i workshop del venerdì, la giornata di sabato è stata aperta dal direttore generale viola Alessandro Ferrari, introducendo una serie di approfondimenti sulla cura degli infortuni e sul recupero degli atleti.

Fra gli interventi, la lezione di Ramon Cugat sulle tendinopatie e il focus sul crociato con Pier Paolo Mariani, Edoardo Monaco e Stefano Dainelli, specialista della riatletizzazione viola. A chiudere il congresso è stato il dibattito moderato dal giornalista di Sky Massimo Marianella, con Pintus, Federico Genovesi del Manchester City e Alessandro Florenzi, ex giocatore di Roma e Milan. Lo scrive la Nazione.

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