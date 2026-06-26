Fiorentina, si blocca Thorstvedt? CorSport: “Il Sassuolo non è convinto di cederlo”

Nuovi contatti anche con l’entourage di Thorstvedt, che però il Sassuolo non è convinto di cedere e sta prendendo tempo

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle trattative in entrata della Fiorentina. Le piste più calde portano a Luca Koleosho, Fabio Miretti e Kristian Thorstvedt. Il primo, esterno del Burnley, costa circa 10 milioni e sta riflettendo sul da farsi.

Il secondo è in uscita dalla Juventus, che però chiede non meno di 14 milioni di euro, ragion per cui il Bologna si è defilato e la Fiorentina è tornata alla carica. Nuovi contatti anche con l’entourage di Thorstvedt, che però il Sassuolo non è convinto di cedere e sta prendendo tempo.