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Corriere dello Sport

Fiorentina, si blocca Thorstvedt? CorSport: “Il Sassuolo non è convinto di cederlo”

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Nuovi contatti anche con l’entourage di Thorstvedt, che però il Sassuolo non è convinto di cedere e sta prendendo tempo
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle trattative in entrata della Fiorentina. Le piste più calde portano a Luca Koleosho, Fabio Miretti e Kristian Thorstvedt. Il primo, esterno del Burnley, costa circa 10 milioni e sta riflettendo sul da farsi.

Il secondo è in uscita dalla Juventus, che però chiede non meno di 14 milioni di euro, ragion per cui il Bologna si è defilato e la Fiorentina è tornata alla carica. Nuovi contatti anche con l’entourage di Thorstvedt, che però il Sassuolo non è convinto di cedere e sta prendendo tempo.

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Tante opzioni in ballo, che tuttavia non hanno portato a niente. Per questo è davvero arrivato il momento di spingere sull’acceleratore. E Viery sembra il primo segnale giusto.

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