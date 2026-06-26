Fiorentina Primavera, niente Bonucci. Nazione: “Sondato un ex Fiorentina”

La Fiorentina continua la ricerca del nuovo allenatore della Primavera , ma a quasi tre settimane dall'addio di Daniele Galloppa non è stata ancora presa una decisione. La scelta ha subito un rallentamento anche per l'impegno del direttore sportivo Fabio Paratici negli Stati Uniti, con il dossier che tornerà al centro delle valutazioni all'inizio della prossima settimana, una volta definito l'organigramma del settore giovanile.

Pasqual

Tra i profili presi in considerazione è emerso nelle ultime ore Manuel Pasqual, ex capitano viola e attuale commissario tecnico della Nazionale Under 16. L'ex terzino, che frequenta spesso il Viola Park anche perché il figlio Andrea gioca nelle giovanili della Fiorentina, rappresenta una candidatura apprezzata sia per l'esperienza maturata con i giovani sia per il forte legame con il club e la città.