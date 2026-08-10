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La nuova Fiorentina di Fabio Grosso prende forma, ma sono ancora diversi i nodi che il tecnico dovrà sciogliere prima dell'inizio della stagione. Due, secondo de La Repubblica, sono i punti fermi del nuovo allenatore: difesa a quattro e tre centrocampisti.

Per il resto, soprattutto in attacco, il quadro resta ancora aperto. Il mercato non è terminato e la Fiorentina è alla ricerca di un esterno offensivo di valore, un'operazione che potrebbe modificare ulteriormente le gerarchie della squadra.

Il primo grande rebus riguarda però il centrocampo. Grosso dovrà trovare il modo di mettere insieme il talento di Christ Inao Oulai, le intuizioni di Nicolò Fagioli e la qualità di Arthur Atta. Tre giocatori importanti per il nuovo progetto, ma non semplici da far convivere senza trovare il giusto equilibrio.

Il paragone proposto da La Repubblica è con la Fiorentina di Vincenzo Montella, che riuscì a mettere contemporaneamente in campo giocatori dalle spiccate qualità tecniche come Pizarro, Borja Valero e Aquilani. Grosso dovrà provare a fare qualcosa di simile con i suoi nuovi centrocampisti.

Una possibile soluzione prevede proprio Oulai, Fagioli e Atta insieme in mezzo al campo. Alle loro spalle, De Gea potrebbe essere il portiere, con Jimenez o Joao Mario sulla destra, Dragusin e Pongracic al centro della difesa e Valdepenas sulla fascia sinistra.

In avanti, invece, Mastantuono potrebbe agire a destra, con il nuovo esterno ancora da acquistare sulla corsia opposta e Kean confermato come riferimento centrale. In alternativa, potrebbe trovare spazio Gudmundsson.

Ed è proprio il reparto offensivo a rappresentare un'altra delle principali incognite. Il problema, secondo l'analisi di Calabrese, riguarda soprattutto i gol. Al momento Kean appare l'unico giocatore della rosa in grado di garantire con continuità un bottino importante. Degli altri, nessuno sembra avere numeri sufficienti per puntare con certezza alla doppia cifra.

Ecco perché l'esterno offensivo che ancora manca potrebbe diventare una pedina fondamentale. Un giocatore capace non soltanto di garantire qualità e imprevedibilità, ma anche di aumentare il peso realizzativo della squadra.

Nel frattempo Paratici dovrà occuparsi delle uscite. La rosa è molto numerosa e alcuni giocatori hanno già lasciato Firenze, mentre altri sono destinati a essere valutati. Dalle cessioni dipenderanno anche le ultime mosse in entrata.

Grosso, dunque, ha già le prime certezze ma anche diversi interrogativi da risolvere. Il tempo stringe: la Coppa Italia è ormai alle porte e il nuovo allenatore dovrà iniziare a dare una forma definitiva alla sua Fiorentina.