Il mercato estivo della Fiorentina continua a far discutere e, dopo una sessione caratterizzata da numerosi acquisti e da una profonda rivoluzione della rosa, arriva anche una valutazione decisamente negativa. A bocciare il lavoro del club viola è il quotidiano Libero, che ha assegnato alla Fiorentina un pesante 4 in pagella nel giudizio complessivo sulle operazioni estive in vista della stagione 2026/27.

Un voto che si distingue per severità e che prende di mira soprattutto la strategia adottata dalla società durante la sessione di trasferimenti. Secondo il quotidiano, infatti, la Fiorentina avrebbe investito molto senza riuscire a costruire una rosa sufficientemente equilibrata e dotata di leadership.Il giudizio di Libero arriva al termine di un’estate nella quale la società viola ha cambiato profondamente il proprio organico, intervenendo praticamente in ogni reparto e affidandosi a numerosi nuovi acquisti. Una rivoluzione che, evidentemente, non è stata interpretata allo stesso modo da tutti gli osservatori.

Il quotidiano ha motivato così il proprio voto:

La Fiorentina (voto 4), al contrario, ha speso tanto e male. Voto quattro perché chiude un mercato da Football Manager o, peggio, da fantacalcio, senza pensare al fatto che una buona squadra deve avere equilibrio e, soprattutto, leader.

Il punto centrale della critica non sembra essere dunque soltanto la quantità degli investimenti effettuati, ma il modo in cui questi sarebbero stati distribuiti all’interno della rosa.