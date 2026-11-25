La Fiorentina si ritrova a dover correggere già a gennaio alcune delle scelte effettuate durante il mercato estivo. La ricerca di un centrocampista d'interdizione per la prossima sessione invernale rappresenta infatti una conferma delle lacune presenti nell'organico costruito da Fabio Paratici.

Secondo l'analisi del Corriere Fiorentino, la squadra viola è stata progettata fin dall'inizio con una vocazione prevalentemente offensiva. Una caratteristica che avrebbe dovuto rappresentare un punto di forza, ma che si sta trasformando in un limite alla luce delle difficoltà incontrate nel trovare equilibrio e protezione per la difesa.

Il problema non riguarda soltanto Paolo Vanoli e le sue scelte tattiche. Le responsabilità coinvolgono anche la costruzione della rosa, che non sembra disporre delle caratteristiche necessarie per garantire la copertura richiesta dal campionato. La necessità di intervenire sul mercato per aggiungere un giocatore di rottura certifica proprio questa mancanza.

Il quotidiano fiorentino sottolinea inoltre come, a distanza di oltre nove mesi dall'insediamento di Paratici al Viola Park, la Fiorentina sembri essere tornata al punto di partenza. Un anno dopo le riflessioni seguite alla pesante sconfitta contro il Sassuolo, i problemi sono ancora presenti e la classifica racconta una situazione estremamente delicata.