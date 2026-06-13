La Fiorentina continua a lavorare sul futuro delle corsie esterne, con diverse valutazioni in corso sia in entrata sia in uscita.
Tuttosport
Fiorentina, idee giovani sulle fasce: piace Onal. Dodò e Gosens in bilico
Per il reparto offensivo è emerso il nome di Basar Onal, esterno mancino del NEC Nijmegen, monitorato dal club viola come possibile rinforzo di prospettiva per aumentare qualità e alternative sulle fasce.
Sul fronte uscite, restano situazioni aperte per Dodò e Robin Gosens. Il brasiliano, sotto contratto fino al 2027, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e il suo futuro resta incerto. Anche Gosens non è considerato incedibile e potrebbe partire in caso di offerte ritenute adeguate.
La Fiorentina, intanto, valuta diversi profili per rinforzare il reparto. Tra questi Joao Mário, per il quale sarebbe stata avanzata alla Juventus l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. Piace anche Matteo Ruggeri, attualmente all’Atletico Madrid, ma il suo costo elevato e la concorrenza internazionale rendono l’operazione complessa.
Sulla corsia sinistra è stato sondato anche Filip Kostić, attualmente svincolato e seguito pure dal Venezia. Lo scrive Tuttosport.
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