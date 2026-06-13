Fiorentina, idee giovani sulle fasce: piace Onal. Dodò e Gosens in bilico

Fiorentina, occhi su Onal. Possibili rivoluzioni sulle fasce; Dodò e Gosens futuro in bilico. Piacciono Joao Mario e Ruggeri

La Fiorentina continua a lavorare sul futuro delle corsie esterne, con diverse valutazioni in corso sia in entrata sia in uscita.

Per il reparto offensivo è emerso il nome di Basar Onal, esterno mancino del NEC Nijmegen, monitorato dal club viola come possibile rinforzo di prospettiva per aumentare qualità e alternative sulle fasce.

Sul fronte uscite, restano situazioni aperte per Dodò e Robin Gosens. Il brasiliano, sotto contratto fino al 2027, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e il suo futuro resta incerto. Anche Gosens non è considerato incedibile e potrebbe partire in caso di offerte ritenute adeguate.