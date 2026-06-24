La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare le corsie offensive e, al momento, il nome più vicino resta quello di Luca Koleosho. Nella lista dei dirigenti viola figurano però anche Matteo Cancellieri della Lazio e Johan Bakayoko del Lipsia, profili considerati interessanti per il nuovo progetto tecnico.
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Fiorentina, i nomi sugli esterni. Repubblica: “Sondaggi esplorativi per Cambiaghi”
Fabio Paratici sta seguendo diversi profili per rinforzare la Fiorentina sugli esterni. Tra questi figura anche il nome di Cambiaghi
Più defilata, invece, la pista che porta a Niccolò Cambiaghi. Nonostante alcuni contatti esplorativi, l’interesse non sembra essersi trasformato in una trattativa concreta e il giocatore non rappresenta una priorità in questa fase del mercato.
Sul fronte delle uscite, oltre al mancato riscatto di Manor Solomon, la Fiorentina saluterà anche Daniele Rugani, che farà ritorno alla Juventus, e Harrison, destinato alla MLS. Si concluderà inoltre l’esperienza in viola di Abdelhamid Sabiri, che lascerà Firenze dopo un percorso poco significativo. Lo scrive Repubblica Firenze.
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