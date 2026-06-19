Fiorentina giovane e italiana. Gazzetta: “Si muove per Koleosho”

La Fiorentina ha puntato la linea giovane e italiana. Paratici agirà in questo senso con il primo nome sulla lista: Koleosho del Burnley.

Sono tre le parole chiave della nuova Fiorentina: solidità, compattezza e sostenibilità. Concetti espressi ieri dal DS Paratici, in un progetto condiviso con la proprietà da cui ripartire. Idea di risalita, puntando sui giovani, meglio se italiani. Kean e Ndour ci sono già e come aggiunge La Gazzetta dello Sport si punterà ad aggiungere Koleosho.