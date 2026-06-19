Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina giovane e italiana. Gazzetta: “Si muove per Koleosho”

La Gazzetta Dello Sport

Fiorentina giovane e italiana. Gazzetta: “Si muove per Koleosho”

Fiorentina giovane e italiana. Gazzetta: “Si muove per Koleosho” - immagine 1
La Fiorentina ha puntato la linea giovane e italiana. Paratici agirà in questo senso con il primo nome sulla lista: Koleosho del Burnley.
Redazione VN

Sono tre le parole chiave della nuova Fiorentina: solidità, compattezza e sostenibilità. Concetti espressi ieri dal DS Paratici, in un progetto condiviso con la proprietà da cui ripartire. Idea di risalita, puntando sui giovani, meglio se italiani. Kean e Ndour ci sono già e come aggiunge La Gazzetta dello Sport si punterà ad aggiungere Koleosho.

Caratteristiche giuste

—  

Proprio il giocatore del Burnley è uno dei primi obiettivi del mercato estivo: "È bravo e va attenzionato" è stata ieri l'investitura di Paratici, che - scrive la rosea - si è già mosso per il giocatore. Valore 6-7 milioni, con grande predisposizione ad arrivare in A.

Leggi anche
Tutti pazzi per Dodo, Gazzetta: “La Fiorentina chiede almeno 15 milioni”
Cor.Sport: “Ndour e Comuzzo: saranno loro la base della prossima Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA