Sono tre le parole chiave della nuova Fiorentina: solidità, compattezza e sostenibilità. Concetti espressi ieri dal DS Paratici, in un progetto condiviso con la proprietà da cui ripartire. Idea di risalita, puntando sui giovani, meglio se italiani. Kean e Ndour ci sono già e come aggiunge La Gazzetta dello Sport si punterà ad aggiungere Koleosho.
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La Gazzetta Dello Sport
Fiorentina giovane e italiana. Gazzetta: “Si muove per Koleosho”
La Fiorentina ha puntato la linea giovane e italiana. Paratici agirà in questo senso con il primo nome sulla lista: Koleosho del Burnley.
Caratteristiche giuste—
Proprio il giocatore del Burnley è uno dei primi obiettivi del mercato estivo: "È bravo e va attenzionato" è stata ieri l'investitura di Paratici, che - scrive la rosea - si è già mosso per il giocatore. Valore 6-7 milioni, con grande predisposizione ad arrivare in A.
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