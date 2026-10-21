La Fiorentina ha ricevuto dalla Lega Serie A una risposta sui due episodi arbitrali contestati nella gara contro il Como, ma restano aperti alcuni interrogativi. Come riporta il Corriere dello Sport, sul contatto tra Milla e Pedro Gonçalves, da cui è nata l'azione dell'1-0 di Liberali, il club viola non ha ottenuto i chiarimenti richiesti.

Nella lettera firmata dal presidente della Lega, Ezio Simonelli, viene precisato che per accedere alle registrazioni delle conversazioni Var la società dovrà rivolgersi alla Procura Federale, poiché si tratta di dialoghi di «proprietà intellettuale della Figc». La Fiorentina potrà quindi cercare attraverso il canale federale di ricostruire il processo decisionale seguito dagli arbitri.

La Lega Serie A ha inoltre inviato alla Fiorentina le immagini relative al fuorigioco che ha portato all'annullamento del gol del 2-2 di Pongracic contro il Como. Come ricostruisce il Corriere dello Sport, si tratta però soltanto di alcuni screenshot, accompagnati dalle spiegazioni sui problemi tecnici che hanno impedito il pieno utilizzo del sistema Advanced SAOT.

Quattro delle dodici telecamere dedicate non identificavano correttamente le sagome dei calciatori, mentre una telecamera posizionata sui sedici metri risentiva del cantiere circostante. Per decidere è stato quindi utilizzato il reticolato manuale, previsto dai protocolli IFAB come sistema di riserva. Le spiegazioni non hanno eliminato le perplessità viola, anche perché il SAOT era stato utilizzato poco prima per rilevare il fuorigioco di Pellegrino.