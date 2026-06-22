Fabio Paratici e Roberto Goretti stanno portando avanti diverse trattative, ma quella che al momento appare più avanzata riguarda Luca Koleosho.
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Fiorentina-Burnley, due richieste diverse per Koleosho. Nazione: “Conta la formula”
Fabio Paratici e Roberto Goretti stanno portando avanti diverse trattative, ma quella che al momento appare più avanzata riguarda Luca Koleosho
L’esterno del Burnley, molto apprezzato da Fabio Grosso, è considerato una delle priorità del mercato viola e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca. La distanza economica tra i due club sembra infatti ridotta, con una valutazione complessiva che si aggira intorno ai 10 milioni di euro più 2 milioni di bonus.
L’aspetto da definire resta la formula dell’operazione. La Fiorentina preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, mentre il Burnley continua a spingere per una cessione a titolo definitivo. Proprio da questo punto passeranno gli ultimi dettagli della trattativa. Lo scrive la Nazione.
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