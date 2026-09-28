Le aspettative erano alte e, finora, Arthur Atta non è riuscito a rispettarle pienamente. Arrivato dall'Udinese per una valutazione complessiva che sfiora i 40 milioni di euro, il centrocampista francese rappresentava uno dei grandi investimenti del mercato della Fiorentina. A Firenze, però, il classe 2003 non ha ancora mostrato con continuità il rendimento espresso a Udine.

Secondo La Repubblica, Atta è tra i giocatori che hanno beneficiato meno del nuovo corso targato Paolo Vanoli. Una situazione che non preoccupa il club, consapevole del talento del centrocampista e intenzionato a non mettergli addosso pressioni. A incidere sul suo inserimento sono stati anche alcuni problemi fisici, che gli hanno impedito di trovare continuità e brillantezza atletica.

La sosta per le Nazionali arriva quindi nel momento giusto. Atta può sfruttare queste settimane per lavorare al Viola Park seguendo un programma personalizzato e recuperare la migliore condizione. Non a caso, il centrocampista non ha preso parte all'amichevole vinta 9-0 contro il Signa, proseguendo il proprio percorso di recupero.

Le indicazioni che arrivano dal centro sportivo, sottolinea il quotidiano, raccontano comunque di un Atta in crescita dal punto di vista dell'intensità atletica. L'obiettivo della Fiorentina è riaverlo pronto per la ripresa del campionato, quando i viola affronteranno il Genoa.