Alessandro Ferrari, presente al Social Football Summit, ha fatto il punto sul restyling del Franchi a quasi tre anni dall'inizio dei lavori:

«Abbiamo fatto la prima proposta e il Comune ha dato parere positivo, poi ci sarà il bando pubblico e noi speriamo di poter subentrare. Puntiamo ad aver pronta la nuova Curva Fiesole per l'inizio del prossimo campionato e nella stagione 2029/30 speriamo di giocare nel nuovo Franchi. Noi siamo fortunati ad avere una proprietà che ci ha permesso di portare avanti questo progetto e dobbiamo ringraziare la famiglia Commisso. Le infrastrutture sono basilari per un club di calcio. In Toscana anche i club più piccoli stanno cercando di realizzare uno stadio o un training

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