"Dice Franchino: «Firenze mi sta cambiando la vita»"

Redazione VN
US Sassuolo Calcio v US Lecce - Serie A

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Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, si è soffermato su Franco Mastantuono. Ecco le sue parole sulla Nazione:

Dice Franchino: «Firenze mi sta cambiando la vita». Piccolo grande Mastantuono, quasi nessuno sulle radio o in tv pronuncia il suo nome come si deve (eppure non è mica Blaszczykowsky), ma certe frasi ci addolciscono le giornate. Pensate se fosse arrivato da Madrid uno che se la tirava. Per la serie io sono io e voi non siete e via dicendo. Invece no. Umile, tosto in campo che sembra più affezionato alla maglia di tanti mezzi giocatori passati di qui. Va in Argentina e festeggia l’addio alla nazionale di Lionel Messi. C’è da giurare che si sia anche commosso, abbracciando un fenomeno vero. Franchino, invece, deve ancora dimostrare tanto. Ma chi lo conosce è pronto a scommettere sulle sue qualità da poeta del pallone con un cuore grande così. Siamo felici che Franchino qui stia bene. Basta fargli credere che i lavori in corso siano installazioni di arte contemporanea. Un tocco di futuro nella città del rinascimento. E quando un giorno tornerà a trovarci (magari per una sfida Champions) potrà dire: Firenze è davvero una città al passo coi tempi. Ogni passo avanti ha un prezzo.
Argentina Training Session

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