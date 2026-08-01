Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato su La Nazione del nuovo nome caldo per la Fiorentina di Fabio Grosso: Franco Mastantuono. Ecco un estratto della sua opinione.

"Voglia matta di fantasia per dolci suggestioni di mezza estate. Quelle che ti lasciano immaginare dribbling leggeri, sterzate improvvise, assist a sorpresa e magari qualche gol. Da giorni e giorni si continua a parlare di cosa manca ancora a questa Fiorentina per poter definire la sua nuova identità. Dopo un avvio di mercato entusiasmante c'è stato un rallentamento inevitabile. La difesa si è rafforzata, il centrocampo è davvero di un altro livello e l'attacco ancora non si sa. Da una parte c'è in gioco il futuro di Kean, dall'altro la necessità di consegnare a Grosso degli esterni di qualità per mettere insieme il suo 4-3-3. E mentre le temperature e il traffico segnano il bollino rosso, esplode l'idea che King Fabio voglia provare a portare in fondo qualche colpo di quelli che ti mettono addosso quel sorriso ebete tipico di quello che sogna. Franco Mastatuono sembra davvero una possibilità. (...) Mastratuono è nel mirino di Re Fabio da un pezzo. Deve fare esperienza, sicuramente gestire i suoi assoli, ma questa storia ricorda molto quella di Nico Paz. Ci sta che si sta discutendo la formula, che ci sono altri pretendenti e che il giocatore sta decidendo cosa fare, fatto sta che una trattava c'è".