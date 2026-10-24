"Questo l’ultimo episodio della seguitissima serie televisiva intitolata “I misteri del Viola Park”"

Redazione VN
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Benedetto Ferrara, sulle pagine de La Nazione, ha commentato le ultime vicende in casa Fiorentina:

Il mistero dell’audio sparito. Dove è finito? Chi lo ha rubato, nascosto, rapito? Questo l’ultimo episodio della seguitissima serie televisiva intitolata “I misteri del Viola Park”. Questo evento segue quello del Var oscurato, uno dei tanti casi irrisolti presenti in questa serie arrivata alla seconda stagione. Riassunto delle puntate precedenti. Iniziamo prima col dire che il tutto è ambientato in un luogo paradisiaco: tanto verde, tanti campi da calcio e ristoranti e palestre, sale convegni, bar e perfino una chiesetta utile a fortificare lo spirito. Nella prima stagione i casi inspiegabili che iniziano a tormentare lo spettatore. Nel primo episodio, intitolato “Il ritorno del normalone (magari)”, ecco che dall’Arabia si rifà vivo un buon allenatore, persona perbene, amata da tanti ma forse non da tutti. Milioni spesi, grandi traguardi immaginati, tutto sembra scorrere, come nelle migliori sceneggiature, quelle che ti preparano al colpo di scena.
Goretti Paratici Ferrari

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