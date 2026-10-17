"La società invita tutti ad avere pazienza. E fa bene"
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Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, ha analizzato della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole:
Continuiamo a spendere valanghe di soldi per ritrovarci sempre a guardare la classifica dal fondo, dovendo pure fare i conti con interrogativi indecifrabili, tipo le statue sull’isola di Pasqua o i cerchi disegnati nel grano. Mah. Lotito non ha speso una lira, ha assunto un tecnico collezionatore di esoneri e sta lassù. E noi? Noi ancora a fare i conti con fobie che credevamo dissolte da rivoluzioni societarie, spese importanti e allenatori che vanno e vengono. No, non stiamo drammatizzando, questa è semplicemente la realtà dell’oggi. Dopodiché c’è tutto il tempo per risalire la china. Siamo a metà ottobre, c’è l’olio novo, i funghi e magari spunta anche una Fiorentina degna di questo nome. La società invita tutti ad avere pazienza. E fa bene. Non è che esistano alternative, e poi questa squadra che a Genova è entrata in campo con mezz’ora di ritardo ha bisogno di tutta la nostra passione. Forse sarà stato per via del fuso orario, che non pensavamo fosse contagioso. Se lo avesse patito solo Franchino sarebbe stato fisiologico. Ma tutta la squadra no, anche perché ci risulta che tra Firenze e Bagno a Ripoli non si debbano spostare le lancette dell’orologio.
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