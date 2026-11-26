L'analisi di Felipe sul momento di Udinese e Fiorentina
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In vista della sfida di domenica tra Udinese e Fiorentina, ha parlato il doppio ex e difensore, Felipe Dal Bello. Queste le sue parole a Il Messaggero Veneto:
La sconfitta di Monza penalizza la Fiorentina, mentre l'Udinese arriva avvantaggiata e avrà la spinta del suo pubblico. È una partita fondamentale in cui la Viola non deve scappare in classifica. Mi aspetto una partita aperta, in cui i bianconeri sono avvantaggiati in tutti i duelli a parte quello con Pellegrino.
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