VIDEO - Guardiola e il no all'Italia: "Mi sono vergognato, ma dovevo"

In vista della sfida di domenica tra Udinese e Fiorentina, ha parlato il doppio ex e difensore, Felipe Dal Bello. Queste le sue parole a Il Messaggero Veneto:

La sconfitta di Monza penalizza la Fiorentina, mentre l'Udinese arriva avvantaggiata e avrà la spinta del suo pubblico. È una partita fondamentale in cui la Viola non deve scappare in classifica. Mi aspetto una partita aperta, in cui i bianconeri sono avvantaggiati in tutti i duelli a parte quello con Pellegrino.