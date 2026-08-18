"Aquilani? Mi ha allenato alla Fiorentina, nelle giovanili, e poi lo scorso anno a Catanzaro, gli devo tantissimo"
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
Costantino Favasuli, ex terzino della Fiorentina e adesso al Napoli, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Ecco alcune sue dichiarazioni:
Aquilani? Mi ha allenato alla Fiorentina, nelle giovanili, e poi lo scorso anno a Catanzaro, gli devo tantissimo. E anche al suo staff. All’inizio a Firenze non ero simpaticissimo agli altri, sono un po’ chiuso e, ripeto, ero un po’ egoista in campo. Poi hanno imparato tutti a volermi bene perché sono un generoso. Altre offerte? Qualcuna, ma quando ho saputo che c’era questa occasione non ho pensato ad altro
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